Il Festival della danza Master class ed esibizioni Scuole cittadine in mostra

VIAREGGIO

Al via il Festival della danza Città di Viareggio: due settimane, dall’8 al 20 giugno, di ballo, musica e spettacolo all’insegna dello sport e della bellezza. Location d’eccezione quest’anno il Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, che vedrà esibirsi ballerine e ballerine delle scuole di danza del territorio e ospiterà la serata di gala e le International Master Classes.

Una terza edizione, rinnovata e ulteriormente impreziosita rispetto alle precedenti, che vede la conferma della direzione artistica del primo ballerino Andrea Volpintesta e del volto televisivo Andrea Contarin come presentatore della serata di gala.

Novità di quest’anno due borse di studio di 500 euro ciascuna per due giovani ballerini e una settimana dedicata allo studio e al perfezionamento con insegnanti di livello internazionale. Il 15 giugno, infine, la serata di gala , durante la quale verranno premiate le scuole di danza , assegnate prestigiose borse di studio e sarà assegnato il Premio Carla Fracci alla coppia di Primi Ballerini presenti .

Il calendario delle esibizioni delle scuole di danza

Il calendario prevede le seguenti esibizioni: 8 giugno, Danzarte; 9 giugno, Calderon; 10 giugno Cristin Jazz; 11 giugno Dance e Fitness; 12 giugno Vivi e Danza; 13 giugno Let’s Dance, 14 giugno Acrobatica e coreografia; 16 giugno Erna Bonk; 17 giugno Revolution; 18 giugno El Dance Studio; 19 giugno Giselle; 20 giugno Keos.

Le master classes si suddividono in 5 giorni, da martedì 13 giugno a sabato 17 giugno , interamente dedicati allo studio ed al perfezionamento con Master Classes e laboratori Coreografici in stile Classico, Contemporaneo, e Hip Hop.

Dedicate agli allievi dagli 11 anni in avanti divisi per classi di età, vedranno la presenza di docenti ed insegnanti provenienti da alcune delle più prestigiose realtà accademiche internazionali come la Royal Ballet di Londra, l’European Ballet School e la Dutch National Ballet Academy di Amsterdam oltre che Coreografi riconosciuti sia a livello Italiano che Estero di Tecnica Classica , Repertorio , Laboratorio Contemporaneo e Hip Hop.

Le lezioni saranno tenute dai maestri Kristina Saso, Dario Elia, Nicola Tranah, Sabrina Brazzo, Andrea Volpintesta Francesco Ventriglia, Sabrina Massignani, Rachele Tarantino. Per la città di Viareggio un’ulteriore occasione per mettersi in mostra coniugando lo sport e la cultura che da sempre sono iscritte nel dna di qesto territorio.

Red. Via.