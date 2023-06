Il Festival debutta con "La Bohème"

Il 14 luglio debutta al Gran Teatro la stagione del Festival Pucciniano, con la prima de "La Bohème" – in replica il 29 luglio, 10 e 25 agosto – per la regia di Christophe Gayral. Sul podio il maestro d’orchestra Alberto Veronesi; Claudia Pavone nel ruolo di Mimì, Oreste Cosimo interpreta Rodolfo e Federica Guida nei panni di Musetta. La "Turandot", con la regia di Daniele Abbado e la direzione di Robert Trevino, è in programma il 15 luglio e il 4, 11 e 19 agosto. Pier Luigi Pizzi firma regia, scene e costumi di "Madama Butterfly" (28 luglio, 5, 18 e 24 agosto) con la direzione di Sesto Quatrini. Due date per " Il Tabarro - Il castello del Duca Barbablù", in coproduzione con il Teatro dell’Opera, il 12 e 26 agosto.