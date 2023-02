Il fascino della Belle Epoque 150 anni dopo

Un tuffo – intenso e coinvolgente – nella Belle Epoque. Nelle sale del Palace Hotel si è celebrato il Gran Ballo di Carnevale, uno degli eventi più attesi che ha riportato gli ospiti ai fasti dei grandi ricevimenti dei carnevali storici. La serata – promossa dall’associazione Ville Borbone e dimore storiche della Versilia presieduta da Mariassunta Casaroli – è stata dedicata a Donna Franca Florio, la Divina della Belle Époque che in più periodi ha frequentato Viareggio. Circa 160 gli ospiti presenti (l’appuntamento ha registrato sold out in pochi giorni) che hanno sfoggiato costumi curati nei dettagli con accessori e trucco a tema: un’atmosfera elegante e magica che da tempo la città non viveva. Donna Florio è stata ricordata attraverso il menù di piatti tipici siciliani, il personale di servizio abbigliato con coppole e, soprattutto, le bottiglie della Marsala delle Cantine Florio omaggio ai commensali. Ad animare la cena sono state le esibizioni della Società di Danza Viareggio e Versilia che ha regalato un assaggio dei balli d’epoca mentre una sala è stata dedicata a giochi da tavolo che un tempo allietavano la convivialità nei salotti, grazie ai croupier della Vicaria della Val di Lima. Poi il salone delle feste del Palace che si è trasformato in una pista da disco con dj Seba in consolle per scatenare il pubblico fino a tardi.

Fra.Na.