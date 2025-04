Il Centro arti visive è ripartito. Lattanzi nominato presidente

Per la Fondazione Certo arti visive (Cav) è giunta l’ora del bivio: o un rilancio o una rivisitazione. Un messaggio forte e chiaro quello che il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti ha sottolineato ieri annunciando il decreto di nomina del nuovo presidente del Cav Nicola Lattanti, che subentra al dimissionario Nicola Stagetti. Docente di strategia e management per i sistemi complessi alla Scuola "Imt alti studi" di Lucca, si era candidato insieme ad altre 7-8 persone. "Con Lattanzi ho sentito subito feeling. L’anno scorso – ricorda Giovannetti – fu lui a ideare la prima edizione di ’Creartiva Pietrasanta’. Il Cav è sempre stato l’anello debole del sistema culturale e artistico di Pietrasanta e pertanto ci abbiamo rimesso le mani puntando sullo scopo per cui è nato: fare formazione viste le tante eccellenze che la città offre. Abbiamo acquistato l’ex area ’Pierotti’ proprio per creare un museo dell’artigianato e spazi utili a questa formazione: vorrei far partire il percorso quest’anno". Giovannetti ha poi ringraziato Stagetti "per l’impegno e lo spirito di servizio con cui ha assolto il suo incarico", mettendo Lattanzi di fronte a una sfida importante: "Siamo a un punto di svolta: o il Cav porta avanti le strategie per cui è nato o andrà ripensato fin dallo statuto".

Da parte sua Lattanzi ha ringraziato il sindaco per la fiducia, assicurando massimo impegno. "Il mio obiettivo – dice – è una progettazione culturale a passi piccoli ma concreti. Pietrasanta è riconosciuta a livello internazionale nell’arte contemporanea: c’è bisogno di un veicolo per dare completezza a questo ruolo. Dai master alle residenze d’artista, possiamo essere un punto di forza oltre che un laboratorio a cielo aperto. Coinvolgendo le gallerie, che ritengo siano un sistema culturale con cui dialogare". L’incarico, a titolo gratuito, durerà 4 anni.

Daniele Masseglia