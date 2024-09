Il cantiere si estende. Da oggi altri due isolati interessati dai lavori

Il cantiere di via Mazzini prosegue la sua corsa ‘a ritroso’ verso il mare. Da oggi altri due isolati saranno interessati dai lavori di riqualificazione. Ieri sono stati apposto i cartelli con il divieto di sosta con rimozione per le auto da oggi fino al 30 novembre o comunque fino a termine dei lavori. Il cantiere interesserà via Mazzini tra via San Paolino e via S.Andrea e da via S.Andrea a via Battisti. Questo significa che sono in via di ultimazione almeno è l’augurio dei residenti a i lavori nei tratti compresi tra via Battisti e via Fratti e tra via Fratti e via Veneto.