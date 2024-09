Il cantiere comunale cerca tecnici. Concorso pubblico per tre assunzioni

Il cantiere comunale di Viareggio cerca tre tecnici per le manutenzioni: un muratore, un fabbro e un addetto alla segnaletica stradale. E dunque il Municipio ha aperto un concorso pubblico per altrettante assunzioni, a tempo pieno e indeterminato, e per formare una graduatoria da cui attingere in caso di necessità.

Per candidarsi c’è tempo fino alle 23.59 del 15 ottobre, compilando l’apposito modulo di domanda che si trova già pubblicato sul portale del reclutamento InPa (al link www.inpa.gov.it, dove è possibile scarica anche il bando) ed inserendo gli allegati richiesti (tra questi la ricevuta di versamento della tassa di partecipazione al concorso su ogni profilo cui si intende concorrere).

Oltre ai requisiti generali, ovvero aver compiuto la maggior età, aver completato la scuola dell’obbligo, godere dei diritti politici e civili, possedere idoneità psico-fisica rispetto al profilo e alle mansioni ricercate, patente di guida B, conoscenza di base dell’inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse, ai candidati viene richiesta anche esperienza nel settore. Per tutti e tre i profili, di muratore, fabbro e di addetto alla segnaletica stradale, occorre una formazione di almeno 24 mesi, anche non continuativi, alle dipendenze di un’impresa privata, presso una pubblica amministrazione o come titolare o socio di un’impresa artigiana del settore.

Oltre alla prova preselettiva (prevista nel caso in cui arrivino più di 50 domande), i candidati saranno sottoposti ad un esame pratico-attitudinale sulle materie di competenza e ad una prova orale sui temi della sicurezza sul lavoro, norme sull’ordinamento degli enti locali, e diritti e doveri del dipendente pubblico.

mdc