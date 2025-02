Il ballo in onore di Paolina. Sold out al Palace Hotel

Tutto esaurito per il veglione in maschera dedicato a Paolina Bonaparte che si è svolto sabato al Palace Hotel. I partecipanti si sono presentati con abiti molto eleganti e in linea con la moda ottocentesca. La festa in pieno clima carnevalesco è stata dedicata a Paolina e alla rievocazione di una famosa festa organizzata dalla principessa all’Elba, la sera prima che Napoleone lasciasse l’Isola. "La storia di Paolina Bonaparte si incrocia con quella di Viareggio per più di un motivo – ha detto Maria Cristina Marcucci, amministratrice del Palace –; ha abitato, anche se per pochi anni, nel palazzo che si è fatta costruire a Viareggio a pochi passi dal mare". ILa serata ha visto la partecipazione di molti turisti.