I Savoia,. San Rossore e il vin brulé Il re Vittorio Emanuele II, figura controversa ma di grande impatto storico, viene oggetto di pettegolezzi riguardanti uno presunto scambio in culla. Nonostante ciò, il suo regno è caratterizzato da alleanze politiche strategiche e dalla creazione del celebre vino Barolo, utilizzato anche come base per il Vin Brulé contro le malattie influenzali.