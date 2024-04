I problemi dell’agricoltura. Serve più manodopera. E le vigne sono in pericolo

L’agricoltura locale – toscana e versiliese – è "a rischio". Sono due, in particolare, i temi messi sul tavolo da Confagricoltura: la mancanza di personale e la minaccia ai vitigni da parte della Flavescenza Dorata.

Secondo i dati di Confagricoltura, soltanto in Toscana mancano circa 5mila addetti. "Stiamo passando un momento difficile – spiega il presidente regionale Marco Neri –, confrontandoci con le conseguenze di due guerre, l’aumento dei costi delle materie prime e l’inflazione. Il deficit di manodopera è una delle grandi sfide che l’agricoltura deve affrontare. Permettere ai lavoratori stranieri di venire in Italia regolarizzando i flussi migratori è fondamentale per aiutare il comparto agricolo ma purtroppo spesso la burocrazia lo impedisce. È importante inoltre occuparsi dei processi di integrazione e di formazione di chi arriva, per far sì che possano diventare lavoratori capaci e consapevoli".

L’altra partita aperta è quella contro la Flavescenza dorata, un fitoplasma che colpisce i vitigni. "È una delle malattie più distruttive dei vigneti – continua Neri –; è necessario un intervento importante da parte delle istituzioni. La malattia preoccupa perché investe l’economia del territorio e la questione del lavoro. Servono fondi di emergenza per affrontare la situazione. Anche in Toscana sono stati segnalati nuovi focolai: la diffusione della fitopatia può essere contrastata solo con un monitoraggio puntuale e tempestivo di tutto il vigneto toscano, finalizzato all’individuazione sia delle piante sintomatiche, sia dell’insetto vettore – conclude il presidente di Confagricoltura – oltre all’impiego di fitofarmaci dove necessario".

DanMan