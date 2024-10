I Mangusta di Overmarine in Turchia

VIAREGGIO

Una nuova partnership strategica che consoliderà la presenza dei cantieri viareggini, e delle sue eccellenze, oltre confine, l’ultimo accordo firmato da Overmarine Group, produttore degli yachts Mangusta, con BTWO Marine di Ömer Balkan, consolidando la sua presenza in Turchia.

BTWO Marine ricoprirà un ruolo di rappresentanza ufficiale sia per quanto riguarda la vendita ed il post-vendita e proprio grazie a questa collaborazione Overmarine Group potrà fornire un servizio in loco alle numerose unità Mangusta presenti in Turchia, con una presenza che è destinata ad aumentare nei prossimi anni in un mercato sempre più rilevante per ilsettore nautico, dove proprio Overmarine è tra i migliori a livello mondiale.

"Ömer Balkan è stato a lungo comandante di yacht Mangusta, sia open, sia dislocanti e da qualche anno sta offrendo con BTWO Marine servizi personalizzati ai clienti di yacht di grandi dimensioni - afferma Maurizio Balducci, AD di Overmarine Group - BTWO Marine ha avuto un’importante crescita focalizzandosi proprio sulla soddisfazione del Cliente grazie ad un servizio a 360 gradi, dal supporto nella fase di vendita, nella costruzione fino al post vendita. E questi sono gli stessi valori fondanti del gruppo Overmarine che, da sempre, accompagna il cliente in ogni singola fase di scelta e realizzazione del proprio yacht. Per questa ragione BTWO Marine è il partner ideale per promuovere il brand e la gamma Mangusta in quest’area strategica".