I cantieri in via Mazzini Come cambia la viabilità

I lavori di riqualificazione di via Mazzini, chiaramente, richiederanno un minimo di ritocco al traffico veicolare. Il primo lotto, in partenza proprio in questi giorni, si concentra tra via Puccini (la seconda perpendicolare alla via Mazzini che s’incontra venendo dalla stazione) e piazza Dante. La polizia municipale ha disposto il divieto di transito e di sosta su entrambi i lati nel tratto interessato dai lavori. Inoltre, è stato istituito il divieto di sosta (con tanto di dissuasore) nel primo stallo lato monti di via Pucci.

Agli autobus e i mezzi di massa superiore a 35 quintali sarà interdetta l’intera via Mazzini nel tratto che da via Foscolo arriva in piazza Dante. Pertanto, cambieranno le tratte dei bus. Come? Da oggi fino al termine dei lavori, la linea 31 (piazza D’Azeglio-Torre del Lago) passerà dal viale Manin, poi via Machiavelli e via Burlamacchi per riprender il percorso regolare. La e25 Pietrasanta-Pisa, dal capolinea, imboccherà via Foscolo, dopodiché svolterà nel prolungamento di via Garibaldi, proseguirà su viale Manin, poi via Machiavelli, via Burlamacchi e dalla stazione riprenderà il regolare percorso. Anche la e26 piazza D’Azeglio-Pietrasanta passerà da via Machiavelli invece che da via Mazzini, per poi svoltare in via Burlamacchi e ritrovare la strada alla stazione. Stesso ragionamento per la e1 Forte dei Marmi-piazza D’Azeglio e la e29 piazza D’Azeglio-Itis, che dal viale a mare dovrebbero svoltare in via Mazzini e invece proseguirà fino a via Machiavelli.

Sempre in tema di divieti, entra in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Dante lato monti (nell’area non asfaltata) e tra la cabina elettrica e via Cairoli come area di cantieramento. I divieti, chiaramente, non si applicano ai mezzi delle ditte che si occupano dei lavori. La polizia municipale si riserva comunque di integrare l’ordinanza laddove subentrassero ulteriori necessità di regolamentazione del traffico. Le limitazioni, al momento, dovrebbero restare in vigore fino al 31 dicembre. Ma qualora il termine dei lavori slittasse in avanti nel tempo, scatterà la proroga. Al contrario, in ogni caso, se le operazioni dovessero terminare in anticipo rispetto al cronoprogramma, la municipale dichiarerebbe il "libera tutti".

RedViar