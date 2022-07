Il Principe di Piemonte compie 100 anni: grand hotel e simbolo di Viareggio

Viareggio (Lucca), 17 luglio 2022 - Grand hotel, simbolo del lungomare di Viareggio, nome iconico. E oggi anche centenario. Compie un secolo il Principe di Piemonte, gioiello liberty affacciato sul mare toscano.

Nel giorno in cui ha compiuto i cento anni di vita il grand hotel è stato celebrato con uno degli appuntamenti del cartellone de “Gli Incontri del Principe” realizzati in collaborazione con l’amministrazione comunale di Viareggio e condotti dall’inviato de “Il Giornale” Stefano Zurlo. Il primo di una serie di omaggi per il secolo di vita che culmineranno la sera del 13 agosto con la presenza di Vittorio Sgarbi.

Sabato sera il "Principe" è stato declinato in termini cinematografici. Perché il cinema per una sessantina di pellicole ha scelto Viareggio come location e una di queste occasioni è stata per la realizzazione di “Frenesia dell’estate”, capolavoro firmato da Luigi Zampa. La pellicola sempre molto bella e gradevole è stata proiettata sullo schermo realizzato sul palco dove si svolgono in esterna “Gli Incontri del Principe”. In piazza Maria Luisa proprio davanti al Grand Hotel che, scintillante, faceva da sfondo. Ospite il critico Gianni Canova, rettore della facoltà di Lingue e comunicazione dello Iulm di Milano. Uno dei massimi esperti italiani di cinema ha parlato del film che sarebbe stato proiettato di lì a poco e del rapporto tra Viareggio e il cinema. "Emerge – evidenzia il rettore dello Iulm – una Viareggio non cartolinesca fatta di spiaggia e di locali super affollati, in bilico fra tradizione è modernità. Bellissime le scene delle sfilate di moda all’interno del Grand Hotel”.

Il prossimo appuntamento de "Gli Incontri del Principe" domenica 17 luglio, alle 18. Nella sala centrale del Grand Hotel Stefano Zurlo intervista Michela Proietti, giornalista e scrittrice che si occupa di moda, cultura e società. Una delle penne più influenti del Corriere della Sera. Come a tutti gli appuntamenti, l’ingresso è libero.