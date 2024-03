Guardia di Finanza concorso allievi

CONCORSO GUARDIA DI FINANZA

Bando di concorso indetto dal Comando Generale della Guardia di Finanza, per l’ammissione di 1.330 allievi marescialli alla scuola Ispettori e Sovrintendenti per l’anno 2024 - 2025. Annunciato sul portale Concorsi Online della GdF, l’avvio del bando di concorso per l’amissione al Corpo di 1.330 allievi marescialli. Il concorso per titoli ed esami e reso ufficiale dal Comando Generale sul portale della Guardia di Finanza, porta a conoscenza per l’anno accademico 2024 - 2025, l’avvio del 96° corso per allievi marescialli che andrà a effettuarsi presso la scuola ispettori e sovrintendenti della Finanza, Accademia Militare con sede all’Aquila dove vengono formati i futuri marescialli e brigadieri. www.gdf.gov.it/it.

MEDICI INPS

Sul sito dell’Inps è consultabile l‘Avviso pubblico per il reperimento di 129 medici, specialisti in specifiche branche di interesse istituzionale, cui conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, finalizzati ad assicurare il presidio delle funzioni delle ex Commissioni Mediche di Verifica del MEF.

La domanda alla selezione potrà essere inviata fino alle 14 del 27 marzo. Info www.inps.it - Homepage – Avvisi, bandi e fatturazione

MULTISERVIZI AL FORTE CERCA FARMACISTI

L’Azienda Multiservizi Forte dei Marmi ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria cui attingere per l’assunzione a tempo indeterminato (tempo pieno e/o parziale) di farmacisti, collaboratori, primo livello-ccnl, dipendenti imprese farmaceutiche gestite o partecipate da Enti Locali. Domande entro il 29 marzo alle 12. www.multiservizifortedeimarmi.it