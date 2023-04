Griffe pronte a sbocciare Ha aperto il maxi Cucinelli Ecco Borsalino e Pucci

È cominciata la primavera e sbocciano nuove aperture. Il turn over non si fa attendere a Forte dei Marmi dove sbarcano ancora griffe. I lavori si sono rivelati più complessi del previsto e per l’arrivo della Pasticceria Marchesi 1824 all’ex caffè Principe adiacente Prada ci sarà da attendere fine maggioprimi di giugno. Pure l’opening di Dior rischia di slittare all’estate, dopo oltre un anno di chiusura e lunghi interventi di ristrutturazione; intanto ha debuttato la maxi boutique Brunello Cucinelli nell’ex fondo che storicamente ha ospitato il negozio Principe di Firenze. Movimenti in via Montauti: è sbarcato Missoni, arricchito da collezioni uomo e articoli per la casa. Opening in vista anche per Emilio Pucci, altro brand lusso che ancora non si era ritagliato uno spazio a Forte dei Marmi. Così come è pronto a debuttare pure Pomellato, la linea di gioielli che adesso avrà un proprio shop dopo essersi proposto fino ad oggi nelle vetrine di alcuni concessionari di zona.

Novità sussurrate anche per Loro Piana: il marchio infatti avrebbe a lungo corteggiato la storica rivendita di fiori di piazza Marconi (proprio di fronte al negozio) per poter ricavare un corner all’interno da dedicare alle linee di accessori e arredo casa. I contatti sarebbero andati a buon fine con la possibilità per Loro Piana di avere dunque una vetrina aggiuntiva sul cuore del paese. Altro ingresso di lusso è quello di Borsalino in via Carducci, la più antica manifattura italiana specializzata nella produzione di cappelli super stilosi e universalmente conosciuta per la qualità del prodotto. I cappelli icona tornano dunque a conferire un’atmosfera vacanziera alle strade dello shopping (anche se l’intenzione dell’azienda è quella di rimanere aperta tutto l’anno). In via Roma apre Pantamolle un brand di abbigliamento maschile italiano che ha rivoluzionato il concetto di pantalone, creato da due fratelli bresciani appassionati di sartoria. Per Pasqua ha aperto in via Roma il suo primo store Shaft Jeans: il design del negozio è stato ideato e realizzato dalla founder Letizia Palchetti Tosi affinché rappresenti il brand dei minimi dettagli con reminiscenze francesi e interni che incarnano appieno lo stile di fine anni ‘60, inizio ‘70, proprio quelli in cui è nato il brand. Nella stessa strada si pensa anche alla moda animali con For Pets Only Milano specializzato in accessori sfiziosi per cani e tra collari con pietre, bandane in glitter e vestitini in strass. In fase di allestimento (inaugurerà a breve) Cioccolato Giovannini in via Idone, la prima cioccolateria estiva con praline artigianali riempite di gelato e confezionate in scatole regalo. Tra l’altro le proposte di Giovannini sono già entrate nel menù dello stellato ristorante Lorenzo.

Francesca Navari