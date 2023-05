Grazie a tutti

Speciali, proprio come le parole scelte e i temi affrontati dagli studenti. Così, speciali, sono i premi assegnati dalle realtà che hanno creduto e sostenuto questa edizione del "Campionato di giornalismo". Ha fatto centro l’inchiesta realizzata dal gruppo stampa della scuola media “Rosso di San Secondo“ di Capezzano Pianore dedicata alla politica ecostenibile degli imballaggi promossa da Conad per ridurre i rifiuti e contribuire a ripulire questo spicchio di mondo. Per il gruppo Conad Toscana Nord Ovest erano presenti i soci Alessia Bevilacqua, Roberto Nocchi e Luca Rontani. "Ci rende particolarmente orgogliosi sapere che gli studenti – hanno detto – abbiano scelto di approfondire il tema proposto, dedicato all’importanza di promuovere un consumo sostenibile per preservare e custodire le risorse naturali e alimentari, generando diretti benefici sull’ambiente, l’economia e le comunità. Siamo una realtà che crede fortemente nelle Istituzioni scolastiche e siamo certi che si debba investire proprio sulle nuove generazioni, che rappresentano il patrimonio più grande della nostra società, per costruire un futuro più consapevole e attento". Alle classi II C della “Motto“ e alla II C della “Rosi“, con due pagine dedicate alla donazione di sangue è stato assegnato il premio speciale Fratres Regionale, consegnato dalla consigliere e consulente sanitario regionale Antonella Bertelli che ha donato loro un prezioso omaggio: "Ringrazio gli studenti per aver acceso un faro, con le loro inchieste sulla, donazione di sangue che è fondamentale per molte persone e per la medicina. Lo hanno fatto con parole bellissime, e messaggi importanti. Con testimonianze dirette e con un punto di vista curioso. Fratres vuol fratelli, indica che siamo pronti a donare per chiunque abbia bisogno del nostro dono come se fosse un nostro fratello".