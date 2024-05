Gratitudine dei pazienti. Donna operata ringrazia il dottor Jacopo Giorgetti

È un ringraziamento sentito ed emozionato, quello di una paziente viareggina diretto a Jacopo Giorgetti, medico chirurgo, che nel reparto della Neurochirurgia di Pisa l’ha operata prontamente e amorevolmente.

"Grazie per avermi personalmente operato così bene e per essere venuto anche la mattina presto a sentire come stavo. Non è da tutti, forse solo del suo grande papà - scrive Lucia Bertilotti - Io e la mia famiglia la vogliamo ringraziare per tutto quello che ha fatto per me. Ringrazio sempre Dio per averla incontrata".