Gran prix di Genova. Farfalle Motto in Nazionale

La Motto ha preso parte con una nutrita delegazione all’edizione 2024 del Gran Prix della ginnastica andato in scena sabato a Genova: Chiara Badii e Sofia Sicignano hanno partecipato con la squadra nazionale italiana di ritmica, mentre il gruppo Gymnaestrada è stato invitato dalla Federazione avendo partecipato alla rassegna mondiale di Amsterdam e quella europea di Bodo (Norvegia).

Le due campionesse della Raffaello Motto, seguite dalla direttrice tecnica Donatella Lazzeri e dall’allenatrice Francesca Cupisti, sono state protagoniste di un’esibizione con la squadra nazionale femminile (medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi) sulle note di “Sogna, Ragazzo, Sogna” di Roberto Vecchioni (nella versione in duetto con Alfa). Da settembre sono entrambe impegnate in una serie di collegiali all’Accademia federale di Desio (Monza Brianza) da cui nascerà la squadra per il prossimo quadriennio olimpico, in vista dei Giochi di Los Angeles 2028. La Gymnaestrada, guidata dai tecnici Laura Pendibene e Leonardo Mattei, ha fatto parte del Team Maurelli nella sfida con il Team Ferrari.

"Chiara e Sofia stanno vivendo un’esperienza formativa sia sotto l’aspetto sportivo sia umano: hanno l’opportunità di confrontarsi con le migliori ginnaste italiane. In questi anni hanno dimostrato una crescita notevole, ben figurando nelle competizioni internazionali che hanno disputato. Siamo onorati dell’opportunità che è stata data loro. Il gruppo Gymnaestrada è un altro fiore all’occhiello della nostra società: è composto da ragazzi ammirevoli, innamorati della disciplina che praticano con passione, riuscendo a coglierne l’essenza più pura. Sono un esempio da seguire", commenta Lazzeri.