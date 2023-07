Gli incontri del Principe La Russa non ci sarà

Salta la partecipazione del vicepresidente del Senato Ignazio La Russa agli "Incontri del Principe" in calendario per questo pomeriggio. Dopo la notizia dell’indagine a carico del figlio Leonardo Apache, 19 anni, accusato di violenza sessuale; per le parole con cui il presidente La Russa è intervenuto sulla vicenda, esprimendo dubbi sulle versione fornita dalla ragazza e sui tempi con cui è stata sporta denuncia, salvo poi correggere il tiro delle sue affermazioni, nei giorni scorsi si sono sollevate dure prese di posizione dal mondo dalle politica nazionale. E anche a Viareggio, con la Casa delle Donne che ha sottolineato come "In questa terribile vicenda ,il Presidente del Senato non ha rispettato il proprio ruolo istituzionale ma ha espresso valutazioni personali sulla vicenda in cui è coinvolto il figlio, sfruttando la sua visibilità mediatica e la sua carica orientando l’opinione pubblica". "Con le sue dichiarazioni – prosegue la Casa delle Donne – ha sminuito quanto denunciato dalla giovane donna minandone la credibilità". Repubblica Viareggina e Viareggio Meticcia avevano annunciato un presidio di protesta di fronte al Grand Hotel Principe di Piemonte.

Ma, come anticipato, il presidente La Russa non sarà ospite del confronto al Grand Hotel. Al suo posto – questa sera dalle 21.15 – i giornalisti Augusto Minzolini e Peter Gomez intervistati da Stefano Zurlo. La rassegna, organizzata in collaborazione con Manila Alfano, autrice del libro “Cent’anni da Principe” (Forma ed.), prosegue domani, sempre alle 21.15, con Giuseppe Cruciani.