Gli Incognito in concerto a Seravezza

SERAVEZZA (Lucca)

Cresce l’attesa per il concerto degli Incognito, la celebre band britannica che da quasi 50 anni fa cantare e ballare il pubblico di tutto il mondo con un sound unico che mescola soul, jazz, r’n’b e funky. Capitanati dal leader Jean-Paul “Bluey” Maunick, l’unico componente ad essere rimasto sempre attivo in formazione, gli Incognito si esibiranno il 22 luglio al Palazzo Mediceo di Seravezza nell’ambito del Seravezza Blues Festival. La prevendita dei ticket per quella che sarà l’unica data toscana del tour europeo ha preso ufficialmente il via, con i biglietti che potranno essere acquistati tutti i giorni a Palazzo Mediceo, in viale Amadei 230, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, sabato e domenica anche dalle 17 alle 20. A partire dall’8 giugno si potrà andare invece al botteghino dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 22, sabato e domenica dalle 10,30 alle 12 e dalle 17 alle 22. I biglietti inoltre sono disponibili online sui circuiti Ticketone e Vivaticket. Il festival è promosso dall’associazione Alexandre Mattei, agenzia The Hive Project e Fondazione Terre Medicee con il sostegno del Comune: info www.ponderosa.it e www.seravezzabluesfestival.it