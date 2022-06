Muore per un attacco di cuore Fabio Annunziata, giornalista televisivo

Massa, 10 giugno 2022 - Lutto in provincia di Massa Carrara e in Versilia per la morte di Fabio Annunziata, giornalista locale di Teleriviera. Una morte improvvisa, un fulmine a ciel sereno che fa piombare nel dolore la famiglia dell'uomo. La morte è avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì.

Fabio Annunziata ha avuto un malore e i familiari hanno immediatamente chiamato il 118. Le manovre rianimatorie, iniziate sull'ambulanza e poi proseguite all'ospedale di Massa non sono servite. Per l'uomo, 55 anni, non c'è stato niente da fare. Fabio Annunziata era figlio di Giuseppe, che fondò Teleriviera. E sono tanti i messaggi di cordoglio sui social netowrk per un lutto improvviso, che lascia attoniti. Fabio Annunziata viveva a Querceta, frazione di Seravezza. Lascia una figlia, Martina.

"Sconforto più assoluto - dice il padre Giuseppe nel ricordarlo - I medici hanno fatto ogni tentativo per strapparlo alla morte senza riuscirci".