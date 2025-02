Giove Pluvio lasci la scena ai carri allegorici

Se Giove Pluvio lo consentirà, oggi si svolgerà la prima sfilata dei carri. Sì perché per questo Carnevale 2025 il primo a vestire i panni del burlone, peraltro con successo, è stato proprio lui: Giove Pluvio, che ha fatto proprio il detto "A Carnevale ogni scherzo vale". E così: allerta meteo dalle 12 alle 24 di ieri (uscita dei carri saltata) poi prolungata fino alle 12 di quest’oggi. Ma siccome l’inizio del corteo è previsto per le 15, anche se non ci sarà un sole che spacca le pietre, la sfilata ci sarà, anche perché, rimanendo in tema di proverbi, "lo scherzo è bello quando dura poco". Ma il Carnevale a Viareggio non è uno scherzo, è invece una cosa "allegramente" seria.