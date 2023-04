Giornata mondiale dell’asma: all’ospedale Versilia spirometrie gratuite

Versilia, 18 aprile 2023 – Spirometrie gratuite ai bambini al di sopra dei 6 anni in Pediatria all’ospedale Versilia nel pomeriggio del 2 maggio. E’ una delle iniziative con cui l’Azienda Usl Toscana nord ovest aderisce alla Giornata mondiale contro l’asma bronchiale che si celebra in tutto il mondo il 2 maggio 2023. L’asma è una delle patologie croniche più diffuse anche in età pediatrica interessando, nei Paesi occidentali, circa un bambino su 10 (con notevoli ricadute in termini di spesa sanitaria, oltreché di assenze scolastiche e lavorative). Nonostante la disponibilità di molte linee guida per il trattamento di questa patologia, si registra ancora una marcata disomogeneità di comportamenti rispetto alla gestione dei pazienti asmatici, sia sul territorio che in ospedale. Per aumentare la conoscenza dell’asma e migliorarne il trattamento, a partire dal 1998, su iniziativa della Global Initiative for Asthma (Gina), ogni anno, il primo martedì del mese di maggio, si tiene la giornata mondiadell’asma:quest’anno il tema sarà “Asthma care for all” (info: https://ginasthma.org/world-asthma-day-2023/ ) proprio ad indicare come sia necessario garantire una assistenza ottimale a tutti i pazienti affetti da questa patologia. In tale occasione la struttura di Pediatria del Versilia, diretta da Luigi Gagliardi, offre dunque la possibilità di eseguire gratuitamente una spirometria ai bambini di età superiore ai 6 anni nel pomeriggio del 2 maggio. Le prove di funzionalità respiratorie saranno eseguite dal dottor Vincenzo Ragazzo e dal dottor Luca Luporini e gli interessati potranno inviare una e-mail all’indirizzo: [email protected], specificando nell’oggetto “Giornata mondiale asma” e indicando brevemente per quale sintomatologia o storia clinica si richiede il test. I posti disponibili saranno limitati e probabilmente non sarà possibile accontentare tutte le richieste, ma si tratta in ogni caso di un ulteriore segnale di ripresa dopo anni durante i quali anche le iniziative di screening e di informazione per la popolazione sono state fortemente ridotte. Questa iniziativa si inserirà in quella nazionale dalla SIMRI (Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili www.simri.it) in collaborazione con Federasma (federazione che raccoglie le associazioni dei pazienti asmatici, www.federasmallergie.it), con l’associazione AsmAllergiaBimbi (www.asmallergiabimbi.it) e con la Società Italiana di Pediatria (SIP, www.sip.it ). Maurizio Costanzo