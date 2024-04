Geoparchi Italiani dell’Unesco. La segreteria sarà del Parco Apuane Il Comitato nazionale dei Geoparchi Unesco si è riunito a Roma per discutere del ventennale della rete, con elezione del nuovo coordinatore e focus sul Geoparco delle Madonie. Alessia Amorfini del Parco delle Alpi Apuane è stata scelta come coordinatrice nazionale. Il Geoparco delle Apuane avrà la segreteria per promuovere politiche di tutela del patrimonio geologico e geoturismo.