Gaia Zucchi presenta "La vicina di Zeffirelli"

Oggi alle 17.30 al Principino Eventi Gaia Zucchi, attrice e scrittrice romana, presenta “La vicina di Zeffirelli” - De Nigris Editori, prima fatica letteraria pubblicata il 12 febbraio nel centenario della nascita del regista. Modera Simona Franceschini. Prefazione Maria Giovanna Elmi. Libro dedicato alla mamma sulla amicizia tra l’autrice e il regista per 15 anni vicino di casa mentore e fonte d’ispirazione. “Racconto la mia vita romanzata, con spunti di riflessione- dice Zucchi - il libro ha scatti di fotografi di fama internazionale come Carlo Bellincampi e Daniele Pedone. Copertina di Alessandro Basso da un’idea di Walter Garibaldi. Lavoro di squadra una sola anima e tanti cuori. Sogno di far conoscere il regista ai giovani. Merita di essere apprezzato per cosa ha fatto nel cinema”.