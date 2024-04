Gaia, bilancio approvato 54 milioni di investimenti. Sostegno a utenze deboli

Il bilancio 2023 di Gaia spa si chiude con un positivo di circa 500 mila euro. "Ancora meglio dell’anno scorso – evidenzia il presidente Vincenzo Colle – anche grazie ai fondi Pnrr, nel 2023 Gaia ha realizzato interventi per circa 54 milioni di euro, rispetto ai 43 milioni del 2022 e ai 27 milioni del 2021. Si tratta di una parabola ascendente che punta sempre più in alto rispetto a quanto già fatto in passato, ed è anche molto superiore alla media nazionale. In Italia (dati BlueBook 2024) si calcola un investimento per abitante residente pari a 70 euro, quest’anno Gaia raggiunge i 131 euro di investimento procapite. Anche quest’anno abbiamo restituito parte di valore prodotto (l’utile) ai cittadini, sotto forma di riduzioni tariffarie e politiche sociali, portando all’assemblea la proposta di stanziare 1,6 milioni di euro per finanziare gli interventi realizzati sul territorio. Come accade dal 2020, quando per la prima volta abbiamo proposto questa importante riforma, mettiamo di nuovo sul tavolo una somma considerevole: è un impegno tangibile di Gaia per contribuire a impattare positivamente sulle tariffe per tutti gli utenti, senza distinzione di reddito. Inoltre, questo bilancio stanzia un milione di euro in particolare per il Fondo Utenze Disagiate, il nostro strumento esclusivo per assistere le famiglie in difficoltà, e che integra i Bonus nazionali e regionali. E’ la concretizzazione dei nostri valori fondamentali di solidarietà e responsabilità sociale d’impresa e offre un aiuto reale a coloro che si trovano in condizioni di disagio economico, garantendo loro l’accesso ad un servizio essenziale come l’acqua. Crediamo che le imprese pubbliche abbiano tutte le capacità per poter affrontare efficacemente le sfide future – conclude Colle – trovando un punto di equilibrio tra la necessità di effettuare investimenti, il perseguimento degli interessi dei cittadini ed una gestione efficiente. Gaia s.p.a. è una azienda interamente partecipata dai comuni, questo rappresenta un forte legame col territorio e un impegno verso lo sviluppo locale".

I dati dell’esercizio 2023 confermano il costante trend positivo di miglioramento economico finanziario, avvenuto nel corso degli ultimi anni grazie a tutte politiche messe in atto per migliorare l’efficienza interna di tutti i settori con la contestuale razionalizzazione dei costi.