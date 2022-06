Gabriele Grossi, paracadutista morto: la fidanzata, "Mi mancherai"

Articolo : Paracadutisti morti, forse sono svenuti nello scontro: "Per questo non hanno reagito"

Viareggio, 20 giugno 2022 - Un grande dolore per una giovane vita che se ne va. Per un ragazzo che non c'è più e aveva un grande sorriso e grandi progetti. Un ragazzo con la grande passione del paracadutismo, che gli aveva fatto incontrare tanti amici. Dolore a Viareggio per la morte, nel reggiano, di Gabriele Grossi, 35 anni, istruttore militare e civile di paracadutismo.

Morto finendo a terra durante un lancio, dopo essersi scontrato in volo con un altro paracadutista, Fabrizio Del Giudice, anche lui deceduto. In un messaggio la fidanzata di Gabriele Grossi, Cecilia, ha espresso il suo dolore: "Mi mancherai", il post sui social network accompagnato da una foto di loro due insieme.

I due paracadutisti sarebbero svenuti nello scontro: le ipotesi

Gabriele Grossi e Cecilia Langella si sarebbero sposati presto. Lui le aveva fatto la proposta. Lo conferma il padre di Gabriele, Fabrizio, pilota Alitalia e campione di motocross.

Ma sono tantissimi i messaggi sui social network per Gabriele, già militare nella Folgore di stanza a Pisa e molto conosciuto negli ambienti del paracadutismo.

"Sabato era partita come una gran bella giornata, sole, caldo, con l’entusiasmo e l’adrenalina che si respira in drop…Poi d’improvviso la notizia…l’incredulità..lo sgomento", scrive un'amica di Gabriele.

"Te ne sei andato facendo quello che amavi, adesso insegna agli angeli a volare", scrive invece Claudio, il fratello di Gabriele.

I funerali di Gabriele Grossi e Fabrizio Del Giudice saranno sabato 25 giugno all'hangar della Bfu Drop Zone, in via Pinotto Pinotti a Reggio Emilia, come da volere dei familiari. Ci saranno dei lanci in onore dei due fatti dagli amici paracadutisti.