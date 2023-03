Gabriele Cirilli "Dalle recite da bimbo ai palchi dei Teatro Ora sogno la Factory"

di Maria Nudi Pietrasanta “Evviva Carlo Conti“ inizia così la conversazione telefonica con Gabriele Cirili che oggi alle 21 porta in scena sul palco del Teatro Comunale della Piccola Atene il suo spettacolo DuePuntoZero, un successo firmato da lui, affiancato dal figlio Mattia, dalla moglie Maria De Luca, e poi Lucia Leone,Gianluca Giugliaregli, con la regia di Valter Lupo. Di Gabriele Cirilli colpisce subito il modo di porsi: immediato, accogliente, senza tirarsela come potrebbe invece fare per il suuccesso che negli anni ha raggiunto partendo dalla provincia, da Sulmona. Quando ha capito che il palco sarebbe stato la sua vita? "Ero bambino. Ho iniziato a recitare, mi veniva naturale. Poi il caso ha scritto le pagine successive . Ho frequentato il liceo classico, ho studiato Plauto. Nel 1987 una ragazza in vacanza a Sulomona che conocesceo e che sapeva la mia passione per il teatro mi ha chiesto se volevo fare un provino alla scuola a Milano del grande Gigi Proietti, perché lei ci avrebbe provato. Sono andato con lei. Il resto è il percorso professionale sotto gli di tutti". Cosa significa per lei recitare in teatro rispetto alle esperienze televisice e cinematrografiche? "Il teatro è emozione pura, permette il rapporto diretto con il pubblico. Quando...