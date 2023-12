Furto in Passeggiata: sfondano la vetrina e scappano con la cassaforte

Lido di Camaiore, 28 dicembre 2023 – Ennesimo furto in Passeggiata, stavolta a Lido di Camaiore. La particolarità è che i ladri, penetrati all’interno di un bar dopo aver forzato la vetrata, sono fuggiti con l’intera cassaforte, dal peso di circa 80 chili.

Al suo interno c'era però soltanto il fondo cassa, circa un centinaio di euro. Nella fuga probabilmente hanno usato un carrello oppure sono riusciti ad avvicinare un mezzo dalla Passeggiata. Telecamere potrebbero aver ripreso la scena. Il bar è in cima al Pontile.

Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati stamani gli addetti del locale quando sono arrivati per l'apertura, scoprendo che una porta era aperta. La cassaforte è stata ritrovata in via Foscolo, in prossimità della chiesa di Lido di Camaiore. Sull'episodio indagano i carabinieri.