Viareggio, 24 dicembre 2023 – Furto con spaccata la notte scorsa al Panificio Pane Olio in via Aurelia a Torre del Lago. Dopo aver sfondato la porta i ladri hanno portato via un centinaio di euro e generi alimentari.

Di recente a Torre del Lago ci sono stati svariati furti in abitazione mentre pochi giorni fa è stato arrestato dai carabinieri un 47enne ritenuto responsabile di furti su auto.