"Fu proprio Costanzo a darmi l’occasione"

"Fu Maurizio Costanzo a lanciarmi". Dino Mancino nel 1997 ha partecipato ad una memorabile puntata del Maurizio Costanzo Show ottenendo un successo straordinario. "Ci riuscii tramite un impresario di Bologna, su segnalazione di Ivano Fabbri, gestore “Il Porcospino” un locale nel quale mi esibivo spessissimo – racconta – feci un provino in un grande studio televisivo a Cinecittà dove già stavano provando lo spettacolo del Costanzo Show. Finita la mia esibizione, tutta l’orchestra di Demo Morselli si alzò per farmi l’applauso. Maurizio Costanzo ne fu entusiasta e mi invitò subito alla trasmissione. Quella serata al teatro Parioli erano presenti tra gli altri Carlo Conti, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. Proprio grazie a Costanzo, che mi prese a benvolere, Panariello iniziò a parlarmi di una possibile tournée. Costanzo è stato importante per me e per la mia carriera. Quella sera sul palco mi presentò come un “bambino prodigio” perché sapeva che avevo iniziato a suonare il piano da piccolissimo. Ed ebbe una grande influenza nel persuadere Panariello a prendermi con lui nei suoi spettacoli. Sono tornato sul palco del Parioli nel 2008 – conclude – come pianista di Panariello accompagnandolo in un medley di canzoni cantate da lui che culminò con “I migliori anni della nostra vita”"