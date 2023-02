Frecce tricolori, al via i preparativi Varato il programma dell’evento

Dalla chiusura del pontile alla viabilità rivoluzionata, fino all’evento di gala riservata ai piloti e molto altro ancora. La macchina organizzativa comunale si è messa ufficialmente in moto per allestire al meglio l’airshow delle Frecce tricolori, in agenda il 13 maggio a Tonfano dando il via alla stagione balneare. È stata la giunta, con apposita delibera, a fissare i punti fermi di quella che in realtà sarà una due-giorni visto che l’11 maggio ci saranno le prove generali della Pattuglia acrobatica nazionale (Pan) dell’Aeronautica militare italiana, che quest’anno compie 100 anni di vita.

Oltre alle Frecce tricolori, lo spettacolo prevede l’esibizione di altri equipaggi militari e civili in acrobazie ed evoluzioni aeree, per una durata complessiva di circa tre ore. Come annunciato a fine dicembre dall’Aeroclub di Lucca al sindaco Alberto Giovannetti, quella di Tonfano sarà la seconda tappa di una maratona che toccherà 23 località italiane. Vetrina turistica garantita visto l’alto numero di spettatori che assistono in genere a questo evento. Da qui la necessità, per il Comune, di curare la promozione, l’organizzazione e la sicurezza dell’evento in veste di ente promotore. Nelle prossime settimane, pertanto, saranno approntati il piano di sicurezza, il piano viabilità e traffico, le ordinanze del divieto di balneazione e chiusura del pontile, il supporto all’organizzazione logistica per i piloti con stand e allestimenti promozionali, l’organizzazione dei parcheggi riservati e l’evento di gala a chiusura della manifestazione per il saluto ai piloti.

d.m.