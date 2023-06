Fratelli d'Italia, "Manutenzione tombini urgente per evitare allagamenti"

"Da quanti anni non viene eseguita la pulizia sistematica di zanelle e tombini nel territorio comunale?". A chiederselo è Cinzia Romboni, consigliera comunale di Fratelli d’Italia. "Lo stato dei tombini è vergognoso – commenta –: erba, rifiuti e terra intasano le griglie; non è solo un fatto di pulizia e di decoro ma di sicurezza. Cartacce, plastica, mozziconi creano delle pericolose ostruzioni, che bloccano la corretta regimazione delle acque piovane, con i conseguenti pericoli di allagamenti e disagi. I mesi estivi, soprattutto negli ultimi anni, sono spesso soggetti a improvvisi acquazzoni e bombe d’acqua, che possono causare gravi danni. Le conseguenze del cambiamento climatico in atto sono ormai un dato di fatto e anche gli amministratori locali devono dimostrare responsabilità e senso del dovere. Una corretta manutenzione preventiva serve a evitare allagamenti di strade, disagi e conseguenze più gravi. Nonostante le continue segnalazioni dei cittadini, non è stato fatto nulla. Come Fratelli d’Italia, chiediamo interventi urgenti".