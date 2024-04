Frana di Balza Fiorita. Un mese alla riapertura

Tra un mese, via Balza Fiorita dovrebbe riaprire al traffico. Anche se con tutte le limitazioni imposte da una situazione che si è fatta sempre più complicata. In questi giorni, stanno andando avanti i lavori per il ripristino della frana sul versante di collina venuto giù lungo la strada che Monteggiori e Santa Lucia porta a Sant’Anna di Stazzema. Nello specifico, il personale sta proseguendo nella realizzazione del muro di contenimento del versante: sono già stati gettati i venti tiranti che affondano nella montagna e buona parte degli ottanta micropali previsti, indispensabili per garantire la messa in sicurezza della strada.

"Nel giro di poco più di un mese sarà terminata la prima corsia che fungerà da bypass temporaneo – spiega l’amministrazione – consentendo la riapertura al traffico a senso unico alternato". Entro l’estate, dunque, anche se con delle precauzioni, le auto dovrebbero poter tornare a circolare. La necessità di progettare una nuova sede stradale per via Balza Fiorita è scaturita dal continuo scivolamento a valle del versante della collina: in un primo momento, dopo la frana iniziale, si era ipotizzato di poter sistemare la carreggiata esistente, spostando la circolazione su un bypass realizzato a monte della strada. Poi, uno smottamento dopo l’altro, la soluzione transitoria è diventata definitiva. Per completare la strada e riportare la circolazione veicolare a pieno regime ci vorrà circa un anno, oltre a un investimento da circa mezzo milione di euro. Ma già con la realizzazione del bypass una fetta importante dei disagi dovrebbe essere risolta. E Sant’Anna di Stazzema, isolata per chi sale in autobus, tornerà raggiungibile, anche se con mezzi leggeri.