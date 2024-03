Forte si mangia le mani. Pietrasanta, titolo vicino

Regionale. La capolista Forte dei Marmi si mangia le mani, dopo il 2-2 contro il Montecatini. Non bastano Lagomarsini e Simonini in una giornata storta. “Non siamo stati in una gran giornata - ammette Giacomo Vannoni -, ma ciò non toglie che l’arbitro ha avuto una giornata storta e troppe decisioni sono state a nostro sfavore”. Colpaccio del Capezzano che sbanca 4-0 Quarrata. In coda, invece, arrivano due tonfi. Pesante quello del Camaiore, già spacciato, per 3-0 a Pescia. “Un deciso passo indietro rispetto alle ultime partite” ammette Luca Lazzarini, pesantissimo quello del Lido di Camaiore che perde, sempre 3-0, contro la Lampo Meridien. “Prestazione molto deludente - sbotta Daniele Del Chiaro -. Avversario di valore, ma non abbiamo ancora capito che ogni pallone per noi è vitale”.

Classifica: Forte 46; Lampo Meridien 45; Atletico Lucca 40; Capezzano 39; Folrgor Marlia 37; Montecatini e Quarrata 35; Capostrada 34; Don Bosco Fossone 31; Academy Porcari 30; Larcianese e Casalguidi 28; Lido 25; Pescia 11; Camaiore 9.

Provinciale Girone Lucca. Il Pietrasanta, con Sereni 2, Belli, Buselli e Granatelli dilaga 5-1 sul San Frediano e si avvicina sempre più al titolo. “Siamo lanciati e sono orgoglioso del mio gruppo” sottolinea Luigi Troiso.

Classifica: Pietrasanta 52; Valle Ottavo 47; Castelnuovo Garfagnana 43; Ponte Origini 42; Vorno e Forcoli 35; Pecciolese 31; Ponsacco 29; Pieve Fosciana 25; Folgore Segromigno 18; San Frediano 16; Castelfranco 13; Barga e San Macario 10; Polo Lucchese 10.

Provinciale Girone Massa. Con la doppietta di Belluomini, seconda rete al 90’, il Viareggio sbanca Villafranca 2-1. “Successo meritato - assicura Valerio Fommei -, resosi difficile per le condizioni del campo, oltre che per quelle ambientali”. Il Massarosa fa 2-2 contro il Ricortola, non bastano Cotza e Martinelli. Crolla 0-9 lo Stiava a Pontremoli, mentre il Blues Pietrasanta perde 3-1 a Montignoso. Non basta Cancogni.

Classifica: Massese 47; Viareggio 45; Lunigiana-Pontremolese 43; Massarosa 40; Montignoso 32; Serricciolo 31; Romagnano 26; Blues Pietrasanta e Atletico Carrara 22; Ricortola e Stiava 21; Villafranchese 13; Tirrenia 3; Fosdinovo 2.

Sergio Iacopetti