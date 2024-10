Forte I voucher sport. Un aiuto alle famiglie

A Forte dei Marmi tornano i voucher sport per i ragazzi minori di 18 anni residenti e ragazzi minori di nazionalità ucraina in possesso di permesso di soggiorno per protezione temporanea, domiciliati nel Comune. Domande entro il 28 ottobre. "Abbiamo voluto riproporre i voucher sport – dice Alberto Mattugini consigliere delegato allo Sport – per continuare a sostenere sia le famiglie in difficoltà costrette a tagliare le spese non di prima necessità, sia le attività sportive. Il perdurare della difficile situazione economica colpisce anche le associazioni sportive del territorio che rischiano di cessare la propria attività". Possono presentare domanda i genitori o tutori dei minori con Isee in corso di validità non superiore a 20.000 euro.

L’importo della somma rimborsata sarà nella misura di 200 euro per ogni minore iscritto allo svolgimento di un’attività sportiva e verrà versato direttamente alle associazioni o società sportive presso cui il minore ammesso al contributo avrà effettuato l’iscrizione. La domanda entro il 28 ottobre all’Ufficio Protocollo del Comune aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 o tramite posta certificata [email protected] .