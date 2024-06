“Forte dei Marmi Sunset Festival“. Cinque serate tra musica e stelle

Musica al tramonto vista mare sul Pontile per la prima edizione del “Forte dei Marmi Sunset Festival”, in piazza Cardini, dal 21 giugno al 26 luglio. Cinque serate tra Jazz, Swing e Bossa in cui vivere un mix straordinario di emozioni in musica, brezza del mare e suggestivi colori al calare del sole. Il progetto, nato da un’idea condivisa tra 7Eevents, Unione Proprietari Bagni e Compagnia della Vela, è stato abbracciato dal Comune di Forte dei Marmi, assessorato al turismo, con l’obiettivo di arricchire ulteriormente la prestigiosa estate della Perla della Versilia. Quattro serate con la quinta che ha il finale a sorpresa. Il Festival vuole proporre una’esperienza musicale straordinaria che unisce la magia del tramonto sul mare con l’emozione della musica Jazz, Swing, Bossa e altri generi. La serata inaugurale sarà venerdì fino al 26 luglio. Gli appuntamenti del festival sono a ingresso libero sono in piazza Cardini, sul Pontile a partire dalle 19:30. Questo è il programma: si inizia - Glamour Orchestra: Grande apertura con una orchestra formata da 8 archi e 4 strumenti a fiato, che eseguono brani strumentali celebri legati al tema estivo che evocano la gioia ed il calore dell’estate proposti con classe ed eleganza. Il venerdì successivo, 28 giugno Swingammore: una formazione stile Swing che esegue in modo coinvolgente e dinamico il repertorio italiano degli anni ’40 e ’50. Il primo venerdì di luglio, il 5 del mese, Iris Quartett un elegante quartetto di archi tutto al femminile dove la musica potrà essere più o meno classica per offrire agli ascoltatori un genere molto vario, ma al tempo stesso sofisticato e in grado di accontentare le richieste e le esigenze di tutti. Il 19 luglio Montefiori Cocktail: I Montefiori Cocktail sono un duo musicale italiano di fama mondiale di musica lounge, composto dai fratelli Francesco alla (tastiera e Federico, sassofonista, flautista e voce. Per l’ultima sera di luglio il Festival regalerà agli spettatori una serata a sorpresa.

red.viar.