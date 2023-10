Fondali marini senza pneumatici. Parte la raccolta di Marevivo

Nell’ambito del progetto “Mare senza Pfu“, Marevivo organizza un’attività di raccolta straordinaria per liberare i fondali del porto di Viareggio dagli pneumatici abbandonati. L’appuntamento è per domani, alle 8, quando inizieranno le operazioni di recupero coordinate dalla divisione subacquea di Marevivo e svolta dai sommozzatori dell’approdo, Lencisub e Underwater Service, e dal gruppo operativo subacquei di Comsubin della Marina militare italiana. Alle 9.30, nella Darsena Natino, per la presentazione dell’iniziativa interverranno il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro; l’ammiraglio direttore marittimo della Toscana, Gaetano Angora, la comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio, Silvia Brini; l’amministratore unico di Sea Ambiente, Fabrizio Miracolo; la presidente di Sea Risorse, Valentina Ceragioli; il responsabile della divisione subacquea di Marevivo, Massimiliano Falleri; e la responsabile per la Toscana Marina Gridelli.