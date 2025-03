Florinda porta al corso il profumo del quartiere

Florinda la maschera del Rione Migliarina. Un rione che ha fatto storia anche perché per decenni ha sfilato lungo i Viali a Mare con una propria costruzione, sempre pensata e realizzata dal buon Regolo Micheli, capace di non sfigurare, per modellatura e partecipazione di maschere e fiori, anche con le costruzioni di Seconda categoria. A vestirne i panni c’è l’energica Silvia Pardini, che fa anche parte della banda ufficiale del Carnevale ‘La Filarmonica Versilia’ e anche della mitica compagnia di Canzonette ‘Burlamacco 81’.

Silvia da quanto ricopri questo ruolo?

"Sono la Florinda originale. Nel senso che, da quando Annalisa Benedetti nel 2008 ideò la maschera, ne ho sempre indossato i panni".

Come è nata l’idea di mascherarsi?

"Nel 2008 c’era ancora il Festival dei Rioni. Così mi fu proposto di prestare il volto a Florinda perché già da anni facevo teatro, e poi io ho sempre abitato alla Migliarina".

Qual è la cosa più bella nel ricoprire questo ruolo?

"La gioia e l’affetto dei bambini che mi abbracciano e mi salutano. Io sono veramente orgogliosa di essere viareggina, soprattutto quando la indosso".

Cosa rappresenta per te la maschera rionale?

"È una sorta di veicolo gioiso che dà l’idea di quella che è Viareggio con le sue tante sfaccettature diverse. Il fatto che ogni quartiere faccia sentire i suoi residenti parte attiva del Carnevale è estremamente bello".

Durante gli eventi sei una sorta di star.

"Questo è l’aspetto più bello che cancella ogni fatica e che ti ripaga ogni sforzo".

Per quanto tempo pensi ancora di farlo?

"Se dipendesse da me, lo farei per tutta la vita".

Come concili i tanti impegni con il lavoro?

"Cerco di organizzarmi per non saltare nessun appuntamento".