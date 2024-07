Fiorella Mannoia. Serata tributo al Mediceo

Una serata dedicata a Fiorella Mannoia, una delle più grandi interpreti della musica italiana. A proporre la serata-tributo, in programma domani alle 21.30, è la Fondazione Terre Medicee con l’ufficio turismo del Comune e il gruppo intercomunale Aido di Seravezza, Stazzema e Forte dei Marmi. Ad esibirsi sul palco nell’area spettacoli del Giardino di Palazzo Mediceo saranno i Padroni di niente. Sarà così possibile ascoltare i grandi successi di questa straordinaria interprete, riproposti da un gruppo di giovane formazione, costituitosi un paio di anni fa, e formato da otto componenti fra musicisti e vocalist. Una serata di buona musica, per canzoni che sono entrate nella storia della musica e di tutti noi, frutto della collaborazione della Mannoia con i più grandi autori e cantautori italiani. In scaletta tanti brani, da “Caffè nero bollente” proposto al Festival di Sanremo del 1981, fino al singolo “Mariposa” uscito quest’anno e, anch’esso, portato al Festival della canzone italiana. La scelta del nome per il gruppo, Padroni di niente, si rifà non a caso al titolo di uno dei più recenti album della cantante, pubblicato nel 2020. L’ingresso alla serata è libero.

Il programma di eventi prosegue martedì: un atteso ritorno quello di Angelo Polacci, Caterina Ferri e Dino Mancino che alle 21.15 saranno in piazza Carducci con “Armonie di note”, una serata all’insegna della buona musica. La serata, organizzata dall’ufficio turismo del Comune con la Fondazione Terre Medicee e la Pro Loco di Seravezza, è a ingresso libero.