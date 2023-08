Fiera di San Lorenzo a Seravezza: Domani Uffici Chiusi, Cambia la Raccolta Rifiuti

Oggi e domani due giorni di festeggiamenti messi a punto da Comune, Fondazione Terre Medicee e Pro loco per la Fiera di San Lorenzo, dando spazio alla tradizione ma anche a numerosi altri appuntamenti in ambito artistico, musicale, di spettacoli e solidarietà. Domani rimarranno chiusi gli uffici comunali di Seravezza così come quelli della sede distaccata di Querceta e la biblioteca comunale Sirio Giannini. In occasione dei due giorni di festività, Ersu modificherà gli orari del porta a porta per la raccolta di verde e carta nel capoluogo. Oggi i residenti di Seravezza sono invitati a mettere all’esterno della proprietà i sacchi del verde entro le 7 (o la sera precedente) in quanto il servizio di ritiro verrà anticipato alle prime ore della mattina. Lo stesso vale per la raccolta della carta, in programma giovedì, con il conferimento in strada entro le 7 - o la sera precedente - in quanto il servizio di ritiro, anche in questo caso, verrà anticipato alle prime ore della mattina.