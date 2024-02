Fiera agrozootecnica. Si cercano operatori

Confermata anche per il 2024 la mostra agrozootecnica ’Ambiente e Turismo’, che il comune di Massarosa organizza in concomitanza con la festività della Madonna del Carmine. La fiera prevede l’esposizione di prodotti, aninmali, autoveicoli e macchinari per l’agricoltura, oltre a spettacoli d’intrattenimento, e nel corso degli anni ha sempre suscitato un diffuso interesse, richiamando una rilevante partecipazione in termini di pubblico che, nel corso degli anni, è cresciuto in modo significativo, a testimonianza di come il mondo agricolo sia patrimonio comune tanto per l’aspetto economico che sotto il profilo storico-culturale.

Quest’anno, la mostra cade il 13 e il 14 aprile, e il Comune ha deciso di affidarne l’organizzazione a due operatori economici esterni, esperti nel settore, in grado di garantire una serie di attività che la struttura comunale non può svolgere per mancanza di personale e risorse finanziarie. Nello specifico, uno dei due operatori si ccuperà di reperire i banchi secondo le categorie merceologiche affini al tema della mostra, di predisporre la parte espositiva degli autoveicoli e delle attrezzature agricole, di allestire il settore dedicato agli animali da fattoria e ai loro prodotti; l’altro operatore, invece, dovrà organizzare la parte relativa allo spettacolo pubblico della manifestazione, fornendo attrezzature adeguate e organizzando spettacoli, interviste, balli e musica. Congiuntamente, i due soggetti dovranno lavorare alla promozione della manifestazione, alle pratiche amministrative, alla sicurezza e a reperire il materiale necessario per la parte d’intrattenimento. I due soggetti esterni saranno individuati dall’ufficio attività produttive del Comune.