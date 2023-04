Festival della Versiliana Ci saranno Tozzi e Pucci Bilancio ancora in utile

La faccia della medaglia sorridente è quella che vede il cartellone della stagione estiva arricchirsi di due artisti molto noti al pubblico quali il cantante Umberto Tozzi e il comico Andrea Pucci. Compiacendosi, inoltre, del fatto che per il quinto anno di fila il bilancio della Fondazione Versiliana ha chiuso in utile. La faccia più cupa, invece, è quella costretta a prendere atto di numeri inequivocabili: dal 2018 ad oggi il contributo del Comune è calato di quasi 100mila euro.

Partendo dal cartellone, dopo gli annunci di Massimo Ranieri (13 agosto), Barbascura X (19 luglio), Filippo Caccamo (28 luglio), Angelo Duro (30 luglio), I Soliti idioti (6 agosto) e il musical “Mortina” (4 agosto), la 44a edizione piazza altri due “colpi“ messi a segno dal presidente Alfredo Benedetti e dal consulente artistico Massimo Martini. Il primo l’11 agosto, quando al teatro all’aperto irromperà Tozzi con il tour “Gloria forever”, progetto che celebra la carriera musicale di un artista che ha fatto la storia della musica italiana vendendo oltre 80 milioni di copie ed esibendosi sui palchi di tutto il mondo. Il 17 agosto toccherà invece a Pucci con lo show “Pucci summer tour”, viaggio nel divertimento puro, frizzante ed elettrico accompagnato dalla band del vulcanico comico milanese.

Non meno importante la data del 19 aprile, giorno in cui il Consiglio di gestione della Fondazione si riunirà per approvare il bilancio consuntivo 2022, che per il quinto anno di fila chiuderà con il segno ’più’. Un resoconto senz’altro positivo se si tiene conto anche del fatto che il patrimonio della Versiliana, dopo il primo balzo in avanti con l’ex presidente Di Lorenzo, che lo portò da -1.6 milioni a -500mila euro, al 31 dicembre 2022 è salito a quota +300mila euro. Tutto questo, dicevamo all’inizio, nonostante il contributo del Comune per il fondo di gestione sia progressivamente diminuito come tra l’altro annunciato dal sindaco Alberto Giovannetti dopo l’insediamento nel 2018. Dalla somma iniziale di 480mila euro si è passati infatti ai 395mila euro stanziati per il 2023, come sancito dallo schema di concertazione tra Comune e Fondazione. La Fondazione continuerà a far leva anche sulle risorse in arrivo da Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, Banca credito cooperativo e Fondo unico per lo spettacolo (Fus).

Daniele Masseglia