Feste e veglioni nei locali notturni coi dj set e tanta musica dal vivo

Oltre 100 anni nasceva con la musica di Icilio Sadun e le parole di Lelio Maffei “Maschereide”, ancor oggi una hit di Burlamacco (“Noi siamo il trionfo di tutte l‘età, il volto sincero… dell’umanità”) che è un vero e proprio elogio alle maschere. Maschere che dopo il Carnevale si ritroveranno nei locali per continuare la festa di questi ultimi due giorni del 150esimo Carnevale di Viareggio.

Da stasera tornano al Vialone i veglioni del Corsaro Rosso (che proseguiranno anche domani) ad ingresso libero e con 5 dj in consolle: Irene, Vale, Gigo, Danny Freaks e Ludo dj. Pochi metri prima, al Carpe Diem, sarà festa con la musica di Burlamacco firmata da Tore, che mixa allo Sturla Bar al corso. Al Caffè Irene al Piazzone è in programma il concerto dei Posalfiasco, band punk-rock viareggina che rivisita in stile stile anglo-americano e ska la tradizionale canzone del nostro Carnevale. E stasera tornano i veglioni del Cro Darsene con sul palco le Anguille Cee (nate da una costola dei Masnada, alcuni dei quali si sono presi un anno sabbatico). Infine appuntamento anche al Bar Centro a Piano di Conca con la musica di Massimo Barsotti, altro storico deejay viareggino.

Domani alla Capannina di Viareggio andrà in scena l’ultimo veglione con Andrea Paci in consolle (nella foto) e la voce di Matteo Cima, mattatore degli ultimi anni della canzone di Burlamacco con “Siamo sul carro”, che ha sfondato quota 400mila visualizzazioni su Youtube, “La gioia d’esser nati qui”, “Sei” e tante altre hit. Della canzone “Siamo sul carro”, che ha sfondato quota 400mila visualizzazioni su Youtube, è stato pubblicato in questi giorni il remix curato da Matteo Dianti. Al Maki Maki sarà festa in maschera con l’organizzazione di Radio M2o, che sfila anche al corso con la carretta con sopra i suoi deejay, che dopo la sfilata saranno protagonisti dell’after show, ossia il post Carnevale, nel locale della Marina di Levante.

