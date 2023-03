Festa del papà negata Genitori-figli in classe Il progetto va avanti "Non si cancella niente"

Sarà recuperata a fine marzo la festa del Papà programmata alla scuola dell’infanzia Florinda per venerdì 17 e annullata la scorsa settimana dalla direttrice Barbara Caterini che, accogliendo le lamentele di alcuni genitori, aveva ritenuto discriminatorie le modalità con cui tale festa era stata organizzata. È quanto emerso ieri pomeriggio nel corso di un’assemblea con insegnanti e genitori indetta dalla stessa direttrice. "I laboratori con i bambini – ha detto Barbara Caterini – si svolgeranno nella settimana dal 27 al 31 marzo dalle 10 alle 11. Il laboratorio valorizza la genitorialità paterna e consiste in un percorso emozionale condiviso tra padre e figliao. Parallelamente si svolgeranno altre attività laboratoriali di musica, psicomotricità funzionale, arte. Entrambe le attività saranno coordinate dalle docenti della scuola e da esperti esterni. Il tutto si svolgerà nell’attento rispetto di tutte le individualità delle bambine e dei bambini coinvolti, come da sempre accade nel nostro istituto". Con questa soluzione direttrice e insegnanti contano di "eliminare le incomprensioni che avevano suscitato preoccupazione". E che erano già diventato un caso nazionale. Ieri, ad esempio, è intervenuta sulla vicenda l’associazione Gaylib per la quale "è necessario ampliare il modello sociale, non cancellarlo o sostituirlo che è sempre deleterio e...