"FdI con Del Ghingaro? È una burla" Ma la Lega chiede una secca smentita

VIAREGGIO

Dopo il Fantacalcio sapete qual è lo sport più praticato? La Fantapolitica. Così capita che, qualche aspirante ad una poltrona bisbigli al credulone del paese che c’è un rimpasto in arrivo. Del resto chi lo smentirà. Nel frattempo, però, la voce monta. E, allora per evitare che ’’impazzisca’’ (manco fosse maionese), è necessario "precisare". A questo giro è la Lega che svela il giochino con una nota della segretaria comunale, Maria Domenica Pacchini (foto), in cui bolla come "incredibili le insistenti indiscrezioni che danno Fd’I in avvicinamento alla maggioranza che regge l’amministrazione Del Ghingaro". "Le riteniamo una burla di Carnevale – dice Pacchini – tanto sarebbe politicamente vergognosa l’alleanza dei rappresentanti locali di Giorgia Meloni con questa compagine di ex PD e simpatizzanti delle “sardine” ormai noti per aver disatteso le promesse elettorali". Con un finale a sorpresa: "chiederemo formalmente a Fd’I di porre fine a tali voci sconvenienti con un comunicato chiaro e pubblico perché in caso contrario la nostra Sezione ed il gruppo della Lega – che è il più numeroso dell’opposizione – tratterà con quello di Fd’I non più quale compagine alleata". Non solo. "Saremmo immediatamente pronti – conclude Pacchini – a fare a meno degli ex missini, peraltro limitatamente significativi nel nostro comune".