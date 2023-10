Fauna selvatica ferita. Intesa coi volontari Vega

Approvato il progetto per il soccorso e il recupero di esemplari di avifauna selvatica pullus eo cuccioli di fauna selvatica, rinvenuti feriti o in stato di difficoltà. Dal 1 novembre 2023 fino al 31 maggio 2027, il Comune ha affidato al Centro di Recupero Animali Selvatici Vega soccorso la presa in carico dell’attività di soccorso, ricovero e, una volta accertata la completa guarigione, liberazione di esemplari di avifauna e di fauna selvatica, rinvenuti, anche su segnalazione dei cittadini, feriti o in stato di difficoltà. Dopo essere stati recuperati da Vega e aver ricevuto le cure necessarie dai veterinari autorizzati dal Comune, verranno liberati all’interno del territorio comunale, dopo un apposita comunicazione scritta e, qualora si tratti di volatili, l’applicazione di un anello Euring da parte del personale autorizzato.