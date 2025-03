Evento unico: "E’ un sogno per i ragazzini"

"Per l’Amministrazione, ma anche per la città stessa il torneo di Viareggio è centrale. Per questo motivo il Comune non solo concede con grande orgoglio il patrocinio ma lo sostiene concretamente questa manifestazione. Nello specifico, abbiamo proceduto alla riqualificazione di tre manti erbosi e di quattro campi". Con queste parole l’assessore allo sport del Comune di Viareggio, Rodolfo Salemi, ha iniziato il suo intervento alla presentazione della settantacinquesima edizione della manifestazione di calcio internazionale giovanile. "L’altro giorno ho assistito alla partita Pisa-Spezia – prosegue Salemi – e in quell’occasione ho avuto modo di parlare con Filippo Inzaghi (attuale allenatore dei nerazzuri pisani e campione del mondo con la Nazionale di Marcello Lippi nel 2006, Ndr.) e anche lui ha definito il Torneo di Viareggio, una manifestazione di ‘straordinaria bellezza’. E in effetti anche io mi permetto di dire che non solo si tratta di un evento straordinario e unico nel suo genere, ma che per tutti i giovani viareggini che da settantacinque anni ad oggi hanno giocato e giocano a calcio rappresentava e tuttora rappresenta un sogno, ovvero la porta per la serie A".

E a questo punto l’assessore Salemi va nell’autobiografico. "Anche io ho avuto la fortuna di partecipare al Torneo di Viareggio nelle file dell’Esperia. Ecco per tutti i ragazzini che giocano a calcio, questo torneo rappresentava e rappresenta la porta per la serie A, la possibilità di mettersi in evidenza in una vetrina internazionale davvero importante. Ricordo che giocammo contro il Pisa, l’Atlanta e il Santos. Perdemmo – e qui l’assessore Salemi si lascia andare a un sorriso – tutte e tre le partite, ma l’emozione di quei giorni resta intatta tuttora. Anche perché giocavamo contro alcuni calciatori che la domenica prima avevano giocato in serie A, a fianco o contro fior di campioni. Insomma il Torneo di Viareggio è qualcosa che noi viareggini appassionati di calcio abbiamo dentro di noi".

Poi l’assessore torna all’attualità. "Come già annunciato – prosegue Salemi – la finale della Viareggio Cup si disputerà allo Stadio dei Pini. Ma il rinnovato impianto sarà inaugurato successivamente con eventi importanti. Quali? Al momento non posso fare anticipazioni se non dire che tra questi eventi ci sarà anche una grande manifestazione di atletica leggera proprio per inaugurare la nuova pista dello stadio"."Vorrei ringraziare l’assessore Salemi per l’annuncio che ha fatto sullo stadio – ha detto Franco Dinelli, segretario del Comitato provinciale della Figc –, perché vedo la luce in fondo al tunnel".

