Addio a Enzo Silvestri, era il custode delle tradizioni

Seravezza (Lucca), 29 aprile 2024 - Seravezza piange Enzo Silvestri, scrittore e poeta del paese, scomparso ieri a 97 anni. Enzo Silvestri ha lavorato a lungo nel settore lapideo e, una volta ritiratosi in pensione, ha scoperto il desiderio e il piacere di mettere su carta i ricordi di luoghi e persone che ha avuto occasione di conoscere nella sua Versilia. "Versilia d’altri tempi" è infatti il titolo del suo libro. Una raccolta di poesie, scenette e racconti che l’autore ha scritto con passione nel corso degli anni e in cui liberamente unisce esperienze autobiografiche e fantasia, dando vita a situazioni in cui comicità, dramma, amori si intrecciano in modo avvincente. Si deve a lui se Seravezza ha una scultura dedicata ad Enrico Pea. Lascia le figlie Lucia e Jasmine. Per onorare la memoria la Pro Loco. di cui era stato presidente, ha messo le bandiere a mezz’asta. "Grande sostenitore delle iniziative sociali del paese, come il Carnevale Seravezzino – viene così ricordato dalla Pro Loco – , se ne va una figura importante per la memoria di Seravezza. Ha sempre sostenuto l’associazione e le iniziative con passione e partecipazione". I funerali lunedì 29 aprile alle 15,30 nel duomo di Seravezza.