Enolia chiude la tre giorni del gusto con oltre 8mila presenze

Bilancio positivo per la XXII edizione di Enolia, la kermesse su olio, vino e prodotti di qualità. A stand chiusi si tirano le somme di questa manifestazione che segna ancora una crescita: tra sabato e lunedì si stimano dalle 7 alle 8 mila presenze nell’area medicea, cui si aggiungono quelle del “fuori Enolia” alla Fondazione Arkad, per una giornata dedicata in particolar modo agli operatori del settore. Una edizione dai grandi numeri, con olio, vino e prodotti di qualità a fare da traino alla manifestazione: oltre 1.500 bicchieri distribuiti al Villaggio del vino, tanta curiosità per il formaggio Scoppolato nella nuova versione Orzo e Birra e una grande attenzione attorno all’area talk. "Un’edizione che si è contraddistinta ancora una volta e ancor più per la qualità - spiega l’organizzatore Gabriele Ghirlanda -, grazie alla presenza dei produttori di olio, vino e agli artigiani del gusto che ci permettono di portare all’attenzione dei visitatori prodotti eccellenti. Il fatto che si sia registrata una crescente attenzione per i momenti di approfondimento significa che c’è attenzione"