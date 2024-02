Emma e Mahmood. Star a Villa Bertelli. I due cantanti in calendario ad agosto

La grinta rock di Emma Marrone e le sonorità particolarissime di Mahmood. Villa Bertelli annuncia le prime due date della stagione di concerti estivi, calando indiscussi assi nella manica: i due artisti infatti sono già annunciati come i super favoriti della prossima edizione di Sanremo. E se in passato la calendarizzazione degli interpreti veniva fatta dopo il Festival, stavola il presidente Ermindo Tucci ha anticipato i tempi e la Leg ha aperto le prevendite – su su TicketOne – per i due concerti di agosto: Emma salirà sul palco il 3 agosto mentre Mahmood il 14 agosto. L’attesa è tanta. Emma Marrone, ’creature’ del talent Amici di Maria De Filippi, sarà in gara a Sanremo con Apnea, brano scritto insieme a Paolo Antonacci, Davide Petrella e Julien Boverod (in arte Jvli), che è anche il produttore della canzone.

Intanto è in uscita venerdì 16 febbraio “Nei letti degli altri”, il nuovo album di Mahmood che ha già pianificato il Summer tour 2024 che lo vedrà protagonista dei festival estivi italiani dal 19 luglio, non prima di aver attraversato tutta Europa con il suo European tour in partenza il 4 aprile, che si chiuderà con due date in Italia, al Fabrique di Milano, previste per il 17 (sold out) e 18 maggio. Mahmood parteciperà alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con “Tuta gold”, dopo aver vinto per due volte la kermesse, nel 2019 con “Soldi” (4 dischi di platino) e nel 2022 con “Brividi” (7 dischi di platino) in coppia con Blanco. La canzone, scritta e composta da Mahmood e Jacopo Angelo Ettorre, vede alla composizione anche Francesco Catitti mentre la produzione è a cura di Madfingerz e Katoo. Nella serata di venerdì 9 febbraio dedicata alle cover, si esibirà con il brano “Come è profondo il mare” di Lucio Dalla, accompagnato dai Tenores di Bitti Remunnu e Locu. Il cantante conta oggi 29 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero ed ha oltre 3 miliardi di stream totali all’attivo.

Francesca Navari